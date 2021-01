74

Ook de thuisploeg heeft ondertussen gewisseld. Antwerp heeft nog een kwartier, maar geeft een bijzonder gelaten indruk.



71

Het is niet altijd raak. Schoofs met de draai, de kap, de trap. Net naast! Mechelen heeft alles onder controle, zoveel is duidelijk.



67



Doelpunt van Geoffry Hairemans (Rob Schoofs)

Hairemans met zijn tweede van de namiddag, al zag Beiranvand er deze keer echt niet goed uit. In tien minuten is de match hélémaal beslist.



64

Benavente en Juklerod moeten het verschil komen maken. Dat zal op de flanken voor wat meer diepgang moeten zorgen.



63



Doelpunt van Geoffry Hairemans (Gustav Engvall)

Het gaat snel nu. Geofke 'Deurne Noord' Hairemans maakt er snel 2-0 van en zet Mechelen zo helemaal op rozen. Meteen twee wissels bij de bezoekers!



62

Gele kaart voor Gustav Engvall





59



Doelpunt van Rob Schoofs

Plots krijgt Schoofs wat ruimte. Hij kan makkelijk voorbij De Laet en tikt dan voorbij Beiranvand binnen.



56

Vrije trap voor Antwerp, Thoelen werkt weg. Even later aan de overkant moet ook Beiranvand redden op een inzet van Hairemans.



52

De tweede helft geeft voorlopig iets minder dash dan de eerste.



49

Engvall plots diep gestuurd. Hij legt breed op Storm, maar net niet scherp genoeg en Storm gaat vervolgens half over de bal heen en zo weg kans.



46

De bal rolt opnieuw in Mechelen. Wat krijgen we in deze tweede helft?



45+20

Peyre kopt, maar een afschamper. Meteen het laatste wapenfeit van een onderhoudende eerste 45 minuten.



45+1

Een eerste gele kaart uit de wedstrijd en nog een vrije trap voor de thuisploeg na een smerige trap op Storm. Buta is de dader van dienst.



45

Een obligaat minuutje erbij.



45

Gele kaart voor Aurélio Buta





44

We kabbelen nu echt wel richting rust. Wat krijgen we nog. Krijgen we nog iets voor de koffie?



42

Gele kaart voor Dylan Batubinsika





40

Overigens voor de duidelijkheid en volledigheid: Rudi Cossey is de T1 van Antwerp vandaag. Frankie Vercauteren zit nog in quarantaine na zijn komst uit Rusland eerder deze week.



37

Het gaat behoorlijk over en weer, maar we willen toch nog graag een doelpuntje meepikken voor de koffie. Kwestie van de match echt open te breken.



34

Aan de overkant een schot in het blok opnieuw. Even wachten op de VAR blijkbaar. Handspel toch niet? Neen!



31

Nieuwe hoekschop voor Mechelen en plots kan Hairemans op doel afwerken. NĂ©t naast, Mechelen is nu wel wat baas duidelijk.



27

Beiranvand is omspeelt, maar Butabinsika kan voorkomen dat er iemand de 1-0 aan de doellijn kan binnen tikken.



23

Hairemans met een goede actie en dan de pass naar het strafschoppunt. Schoofs in Ă©Ă©n tijd, tegen de buitenkant van de paal!



21

Even een mindere periode toch wel in deze partij. Het is wat afwachten tot er eens iemand echt de ban gaat breken met een doelpunt of zo ...



18

En nu plots een heel erg vrije kopkans voor Refaelov - echt randje buitenspel ook sowieso. Hij kopt helemaal naast.



16

Schot van Refaelov, Van Damme ligt goed in de baan van het schot. 0-0 na een kwartier voetballen, de goalies hebben nog niets fenomenaals moeten doen.



13

Malinwa probeert wat sneller te spelen. Via Buta gaat er een bal in corner.



11

Schoofs met een afgeweken schotje, geen probleem voor Beiranvand.



8

Aan de overkant lost De Laet even een probleempje op met het hoofd. Het zit goed vast aan beide kanten tot dusver.



6

Bateau bijna zijn bal kwijt aan Miyoshi, maar het koelt zonder blazen uiteindelijk. Daar komen ze wel goed weg, zoveel is duidelijk.



3

Antwerp trekt meteen ten strijde. Zo is Thoelen al twee keer onder druk gezet, maar echt veel indruk maakte de schoten richting hem wel niet.



1

Klokslag 13.30. De bal rolt, Antwerp heeft afgetrapt. Het lijkt Miyoshi in de punt te gaan worden.



1

KV Mechelen - Antwerp: 0-0





13:28

De spelers zijn wat aan de vroege kant op het veld. 13.28 uur en iedereen staat al klaar. Dat kan natuurlijk niet voor televisie en dus nog even de bal rondhosselen aan beide kanten.



12:40

Opstellingen

KV Mechelen: Yannick Thoelen - Sandy Walsh - Thibault Peyre - Sheldon Bateau - Lucas Bijker - Rob Schoofs - Joachim Van Damme - Geoffry Hairemans - Kerim Mrabti - Nikola Storm - Gustav Engvall

Bank: Igor de Camargo - Aster Vranckx - Issa Kabore - Gaetan Coucke - Marian Shved - Victor Wernersson - Onur Kaya



Antwerp: Alireza Beiranvand - Ritchie De Laet - Dylan Batubinsika - Abdoulaye Seck - Aurélio Buta - Alexis De Sart - Faris Haroun - Jordan Lukaku - Lior Refaelov - Pieter Gerkens - Koji Miyoshi

Bank: Simen Juklerød - Davor Matijas - Boya Frank - Manuel Benson - Cristian Benavente - Birger Verstraete - Nill De Pauw - Chevaughn Thiam