Antwerp zit met een keepersprobleem, en heeft dat aan zichzelf te wijten

De Wet van Murphy. Een gulzige Leko wisselde tegen Club Brugge een goede Butez in de hoop op een uitstekende Beiranvand. Onbedoeld luidde de Kroaat zo een keepersprobleem in, dat ook zondag tegen KV Mechelen pijnlijk duidelijk werd.

Jean Butez was in het begin van het seizoen onbetwist titularis bij de Great Old. Overtuigen deed hij niet echt, maar anderzijs kostte hij Antwerp ook geen punten. Zijn fout tegen KRC Genk -hij legde de bal in de voeten van Bongonda- werd hem echter zwaar aangerekend.

Beiranvand kreeg op Tottenham zijn kans en deed het daar behoorlijk. Zo goed zelfs dat Ivan Leko ervoor opteerde om de Iraniër ook in de topper tegen Club Brugge onder de lat te posteren. Die gok, zo noemde de Kroaat het zelf, pakte echter niet goed uit. Beiranvand acteerde twijfelend en lag met een van zijn slechte uittrappen aan de basis van de rode kaart van Gelin, die de match al vroeg in een beslissende plooi legde.

Butez out, nieuwe doelman in?

Jean Butez werd in ere hersteld, maar begin januari sloeg het noodlot toe. De Franse goalie liep op training een zware enkelblessure op, die hem enkele maanden van het veld zal houden. Hij mikt op een terugkeer bij het begin van de play-offs.

Zo kwam Beiranvand Achter de Kazerne andermaal aan de aftrap, maar eens te meer maakte hij geen onuitwisbare indruk. In de eerste helft acteerde hij al erg onzeker, weliswaar zonder gevolgen. In de tweede helft ging hij in de fout bij het tweede doelpunt van Hairemans. Mochten er nog mensen aan twijfelen: Antwerp heeft een keepersprobleem.

Met bekerheld Davor Matijas heeft Antwerp een jonge doelman achter de hand. Voorlopig is die bekerfinale de enige wedstrijd op het hoogste niveau van de 21-jarige Kroaat. Is Beiranvand de man die Antwerp een plaats in de top vier gaat bezorgen? Het lijkt haast onvermijdelijk dat Luciano D'Onofrio de transfermarkt zal afschuimen op zoek naar opportuniteiten. Antwerp kan zich met de oog op een POI-ticket immers niet al te veel misstappen meer veroorloven.