"Misschien door de vertrouwde omgeving": Hairemans doet het tegen ex-club Antwerp, ook Schoofs en Vrancken reageren: "Dan gaan we nog véél winnen"

Rob Schoofs en Geoffry Hairemans maakten in tien dolle minuten het verschil voor KV Mechelen tegen Antwerp. Schoofs met een doelpunt en een assist, Hairemans met de twee andere doelpunten: 3-0. "We hebben nog zo'n wedstrijden gespeeld."

Geoffry Hairemans scoorde dit seizoen al zes keer, waarvan nu drie keer tegen zijn ex-ploeg Antwerp: "Ja, het loopt wel goed tegen Antwerp", kon er een lachje af bij de matchwinnaar. "Ik ben altijd blij om vrienden, ex-collega’s en anderen tegen te komen. Het is een vertrouwde omgeving, misschien dat het daarom zo goed lukt."

"Maar ik ben vooral blij met de overwinning. Als je ziet hoe dicht alles op elkaar staat, dan waren deze drie punten opnieuw heel belangrijk. We hadden de hele wedstrijd onder controle, in de tweede helft zijn we dan ook nog aan het scoren geslagen. Ik voelde het vertrouwen."

Efficiëntie

"We hebben nog zo’n helften gespeeld, maar nu vielen de goals wel binnen. Het is al vaak net niet geweest, nu hebben we eindelijk kort na elkaar de goals gemaakt", pikte Rob Schoofs in. "We scoren op de juiste momenten."

"Als we onszelf belonen, dan zullen we nog veel matchen winnen dit seizoen. Efficiëntie is belangrijk, nu hebben we dat eens kunnen zijn. We wisten dat ze op den duur wel zouden binnenvliegen en dat is nu gebleken."

Ze hebben zichzelf beloond, ik ben een fiere coach

Ook coach Vrancken was fier: "Ze hebben zichzelf beloond deze keer. Het spel is al heel het seizoen goed, ik heb me nooit zorgen gemaakt. Maar je moet ze wel binnen trappen en zelfs ook geen cadeaus uitdelen zoals we in het verleden wel een paar keer deden."

"Deze keer zat het aan beide kanten goed. We scoorden nu wél en gaven weinig weg - op die kans voor Refaelov in het begin na. Ik ben een fiere coach, die eerste clean sheet in lange tijd is ook goed voor het vertrouwen van de verdedigers. Ook zij deden het heel goed in deze wedstrijd, al keek iedereen vooral naar Schoofs en Hairemans na deze match."