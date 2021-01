Nieuwe coach en 'coronaquarantaine' als excuus? "Was gewoon onacceptabel" en "Genoeg kwaliteit bij de spelers die er waren, maar ..."

Royal Antwerp ging met de billen bloot op bezoek bij KV Mechelen. Er waren verzachtende omstandigheden, maar het spelbeeld was ook gewoon onvoldoende.

"Dit was onacceptabel. Een van de slechtste wedstrijden van het seizoen tot op heden", was Lior Refaelov duidelijk.

"Het vertrek van de coach, de afwezige spelers? We zijn ervaren genoeg en de kwaliteit van de aanwezige spelers moet groot genoeg zijn om matchen naar ons toe te trekken. Als we vandaag winnen, had niemand erover gesproken. Dit was een kans voor sommigen om zich te laten zien."

Veel te laks bij de tegendoelpunten

"We hebben als ploeg gefaald. Het was te weinig, qua kwaliteit en qua resultaat ben ik ontgoocheld", aldus Faris Haroun ook. "We slikken die drie doelpunten op een veel te lakse manier, we gaven te snel op, we wonnen de duels of de tweede bal niet."

"Het was geen makkelijke situatie voor ons de afgelopen week, maar dat mag geen excuus zijn. De wil om te winnen moet gewoon groter zijn dan de tegenstander. Hopelijk is dit een wake-upcall voor de toekomst en kunnen we nu de switch maken."