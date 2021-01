Kleine Japanner kon niet op tegen Mechelse torens: "Hadden ander plan, als je lange ballen op Miyoshi geeft is het kansloos"

Het was geen aangename namiddag voor interim-coach Rudi Cossey bij Antwerp. Met Frank Vercauteren nog in quarantaine nam hij de honneurs waar in de zware nederlaag bij KV Mechelen. Al was er natuurlijk - zeker voorin - wel een excuus.

Mbokani zat in quarantaine, met Mbenza en Ampomah waren er nog twee valabele alternatieven simpelweg niet bij. Cossey wilde met Refaelov, Miyoshi en Gerkens ondermeer een beetje op de verrassing spelen zonder echte diepe spits. Tot zover de theorie, want in de praktijk bleek Koji Miyoshi snel de enige diepe man te gaan worden. Tot daar op zich geen probleem, maar de aanvaller van 1,67 meter kreeg vervolgens ook nog eens hoge bal op hoge bal te verwerken. Als je dan de lange bal begint te spelen ... Voor Van Damme, Bateau en Peyre werd het zo een glorieuze namiddag van ballen wegkoppen en/of de tweede bal veroveren. Voor Miyoshi werd het een namdidag om snel te vergeten. "We hadden een ander plan vooraf", aldus Cossey na de wedstrijd. "We wisten dat er in het offensieve compartiment heel wat spelers om diverse redenen niet bij waren. En dus wilden we het anders aanpakken dan we uiteindelijk hebben gedaan. Als je begint met lange ballen op Miyoshi, dan weet je dat het kansloos is in duel. En op de tweede bal waren we niet gretig genoeg ..."