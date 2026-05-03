Datum: 03/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 6

LIVE: Club Brugge gaat met derde doelman Van Den Heuvel match moeten afmaken

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op het spel.

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
20
 Vervangen Nordin Jackers
Ingevallen Dani van den Heuvel
19
 Jackers heeft mogelijk een hersenschudding en moet het veld verlaten na een botsing met Diarra.
18
 Jackers lijkt niet verder te kunnen. Hij gaat weer liggen. Derde doelman Van Den Heuvel maakt zich klaar.
16
 Bij die kans van Tzolis was het trouwens Coosemans die de bal tegen de paal duwde.
15
 Jackers komt uit bij een voorzet en slaat de bal weg. Onderweg heeft hij ook Diarra goed mee. Ze liggen beiden op de grond en krijgen verzorging.
13
  Gele kaart voor Hugo Vetlesen
12
 Dit had de 0-2 al moeten zijn. Angély miskijkt zich op een diepe bal en Tzolis kan helemaal alleen op Coosemans afgaan. Hij trapt echter tegen de paal. Dit had na 12 minuten al zo goed als de doodsteek voor Anderlecht kunnen zijn.
8

Owngoal 		Owngoal van Mathys Angely: -
Forbs gaat aan de zijlijn twee man voorbij en geeft dan mee aan Tresoldi. Die wil vanop de achterlijn voorzetten, maar de bal blijft op het natte veld hangen en Angély loopt het leer heel ongelukkig in eigen doel.
7
 Llansana is niet echt geweldig aan de match begonnen. Hij verliest elke bal die hij wil inspelen.
6
 Een eerste schot van Tresoldi en Coosemans moet plat, maar kent er weinig problemen mee.
4
 Bij Brugge zijn er nu al aan het uitglijden. De bal rolt nu al amper.
1
 Anderlecht dwingt een eerste corner af. Intussen valt het water nog steeds met bakken uit de lucht.
1
 Anderlecht - Club Brugge: 0-0
18:30
 De match gaat nog niet direct beginnen. Het bengaals vuur heeft iets te veel rook ontwikkeld.
18:13
 De regen valt met bakken uit de lucht boven het Lotto Park.
Anderlecht (Anderlecht - Club Brugge)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Mathys Angely - Moussa Diarra - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Yari Verschaeren - Enric Llansana - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Mihajlo Ilic - César Huerta - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Nathan De Cat - Coba da Costa - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

Club Brugge (Anderlecht - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Hugo Siquet - Aleksandar Stankovic - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs
Bank: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.5  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Camara Ilay 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Meer statistieken
Angely Mathys 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Diarra Moussa 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.7  
Augustinsson Ludwig 6.7
Kana Marco 6.3  
Kana Marco 6.3
Verschaeren Yari 6.2  
Verschaeren Yari 6.2
Llansana Enric 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 6.0  
Degreef Tristan 6.0
Cvetkovic Mihajlo 6.1  
Cvetkovic Mihajlo 6.1
Hazard Thorgan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas  
Ilic Mihajlo  
Huerta César  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
De Cat Nathan  
da Costa Coba  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.8  
Seys Joaquin 6.8
Mechele Brandon 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 6.8  
Siquet Hugo 6.8
Stankovic Aleksandar 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo   6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 6.6  
Vanaken Hans 6.6
Tzolis Christos 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 6.7  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Onyedika Raphael  
van den Heuvel Dani  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  

Vooraf

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op het spel.

Door de verrassende nederlaag van Union gisteren tegen STVV krijgt Club Brugge immers een uitgelezen kans om de leiding over te nemen in het klassement. Bij winst in het Lotto Park springen de Bruggelingen naar de eerste plaats.

Anderlecht bereidt de bekerfinale voor

Voor Anderlecht ligt de situatie helemaal anders. De titelstrijd is al een tijdje buiten bereik en ook de derde plaats lijkt stilaan onhaalbaar geworden. De kloof met STVV bedraagt ondertussen acht punten, waardoor paars-wit vooral nog naar beneden moet kijken in het klassement.

Toch wil interimcoach Jérémy Taravel geen sprake horen van een wedstrijd zonder belang. Volgens de Fransman moeten zijn spelers zich blijven tonen, ook met het oog op de bekerfinale tegen Union binnen tien dagen.

Die finale leeft stilaan steeds meer in Brussel. Intern beseft iedereen dat de confrontatie op de Heizel hét absolute doel van dit seizoen geworden is. De komende wedstrijden tegen Club Brugge en later ook KAA Gent zullen daarom ook dienen om automatismen en vorm aan te scherpen.

Club op kruissnelheid de laatste weken

Goed nieuws voor Anderlecht is de terugkeer van Nathan De Cat. Het jonge talent zit opnieuw in de selectie nadat hij enkele weken buiten strijd was met een enkelblessure. Ook César Huerta traint opnieuw mee met de groep.

Club Brugge trekt dan weer met vertrouwen naar Brussel. Het voetbal van de Bruggelingen oogt de laatste weken stabieler dan dat van Union, terwijl coach Ivan Leko zijn ploeg opnieuw meer intensiteit en maturiteit heeft gegeven in toppers.

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een geladen avond in het Lotto Park. Anderlecht wil vertrouwen tanken richting bekerfinale, Club Brugge ruikt dan weer de leidersplaats. En dat maakt van deze Klassieker plots nóg belangrijker dan hij al was.

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

28/04

Club Brugge verloor op speeldag 3 van de Champions' Play-offs op bezoek bij Union SG. Het begin van het einde? Welnee, want blauw-zwart rechtte de rug met knappe overwinnin...

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

30/04

RSC Anderlecht heeft nog zes wedstrijden op de agenda dit jaar. Vijf in de Champions' Play-offs en uiteraard ook nog de finale van de Croky Cup tegen Union SG. Met Nathan D...

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

01/05 7

Het gebeurt wel vaker dat jonge talenten in ons land de overstap maken naar een andere topclub. Daevon Balembi van Club Brugge zou nu de volgende in dat rijtje zijn.

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

02/05

Club Brugge speelt dit weekend andermaal een belangrijk duel tegen RSC Anderlecht. Winst is alweer een must als ze de greep op een mogelijke twintigste titel niet willen do...

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

02/05

Anderlecht maakt zich op voor de laatste topper van het seizoen. Een duel tegen Club Brugge, waarin Ilay Camara naar verwachting zijn terugkeer in de basiself maakt. Op die...

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

02/05 1

Club Brugge kan de laatste weken rekenen op een héél sterke Hugo Vetlesen. Sinds zijn invalbeurt op bezoek bij STVV is hij dé man voor Club Brugge. Nochtans kreeg hij niet ...

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

02/05 2

De topper tussen RSC Anderlecht en Club Brugge KV komt eraan, maar waar het duel vroeger vaak beslissend was in de titelstrijd, is dat vandaag niet langer het geval. En net...

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

02/05

Het bankzittersstatuut van Raphael Onyedika bij Club Brugge wordt steeds opvallender, zeker in de aanloop naar de topper tegen Anderlecht. De Nigeriaanse middenvelder moet ...

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

02/05 2

De toekomst van Nicolo Tresoldi bij Club Brugge lijkt nu al een van de hete hangijzers richting de komende transferzomer te worden. Ondanks dat hij nog maar één seizoen bij...

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

02/05

Ivan Leko lijkt op het eerste zicht weinig te veranderen wanneer Club Brugge zondag bij Anderlecht op bezoek gaat. De coach van Club beschikt in elk geval over dezelfde spe...

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

02/05 1

Anderlecht zou er goed aan doen om geen enkele speler als vanzelfsprekend te beschouwen. Niets garandeert bijvoorbeeld dat Nathan Saliba na de zomer nog in Brussel rondloopt.

10:35

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30 2

Hebben we iets voor half negen vanavond een nieuwe leider in de Champions' Play-offs? Het zou na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV zomaar kunnen. Al moet Club Br...

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

15:30

RSC Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Club Brugge in een voor beide ploegen belangrijk duel met oog op de Europese tickets en de titel in de Champions' Play-offs. B...

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00 5

Heeft Club Brugge de opvolger van Joel Ordonez al op het oog? Ze willen in Kosovo een jeugdinternational met twee goede voeten gaan wegplukken, maar de concurrentie voor Lu...

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 0-0 Club Brugge Club Brugge
