LIVE: Club Brugge gaat met derde doelman Van Den Heuvel match moeten afmaken

Anderlecht ontvangt vanavond om 18u30 aartsrivaal Club Brugge in een bijzonder belangrijke topper in de Champions' Play-offs. Zeker voor blauw-zwart staat er enorm veel op het spel.

Door de verrassende nederlaag van Union gisteren tegen STVV krijgt Club Brugge immers een uitgelezen kans om de leiding over te nemen in het klassement. Bij winst in het Lotto Park springen de Bruggelingen naar de eerste plaats.

Anderlecht bereidt de bekerfinale voor

Voor Anderlecht ligt de situatie helemaal anders. De titelstrijd is al een tijdje buiten bereik en ook de derde plaats lijkt stilaan onhaalbaar geworden. De kloof met STVV bedraagt ondertussen acht punten, waardoor paars-wit vooral nog naar beneden moet kijken in het klassement.

Toch wil interimcoach Jérémy Taravel geen sprake horen van een wedstrijd zonder belang. Volgens de Fransman moeten zijn spelers zich blijven tonen, ook met het oog op de bekerfinale tegen Union binnen tien dagen.

Die finale leeft stilaan steeds meer in Brussel. Intern beseft iedereen dat de confrontatie op de Heizel hét absolute doel van dit seizoen geworden is. De komende wedstrijden tegen Club Brugge en later ook KAA Gent zullen daarom ook dienen om automatismen en vorm aan te scherpen.

Club op kruissnelheid de laatste weken

Goed nieuws voor Anderlecht is de terugkeer van Nathan De Cat. Het jonge talent zit opnieuw in de selectie nadat hij enkele weken buiten strijd was met een enkelblessure. Ook César Huerta traint opnieuw mee met de groep.

Club Brugge trekt dan weer met vertrouwen naar Brussel. Het voetbal van de Bruggelingen oogt de laatste weken stabieler dan dat van Union, terwijl coach Ivan Leko zijn ploeg opnieuw meer intensiteit en maturiteit heeft gegeven in toppers.

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een geladen avond in het Lotto Park. Anderlecht wil vertrouwen tanken richting bekerfinale, Club Brugge ruikt dan weer de leidersplaats. En dat maakt van deze Klassieker plots nóg belangrijker dan hij al was.