Datum: 03/05/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 6
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?
Foto: © photonews

Wie had na een drietal speeldagen in de Play Offs verwacht dat Standard en Antwerp nog vol mee zouden strijden voor dat laatste Europese ticket? Wel, na 5 speeldagen ligt het helemaal weer open.

Antwerp met 9 op 9

Door de nederlaag van Antwerp op de eerste speeldag, thuis tegen RC Genk, leek het voor de Great Old mission impossible om nog voor de zege mee te strijden in de Europe Play Offs. Vervolgens werd er ook nog eens verloren van Charleroi wat de ambitie helemaal fnuikte. Maar, drie wedstrijden later, heeft Antwerp een mooie reeks van 9 op 9 neergezet en staan ze door het falen van de andere ploegen op drie punten van leiders RC Genk en Westerlo.

Eenzelfde verhaal bij Standard dat geen enkele keer dit seizoen tekenen van hoogvorm liet zien maar ook geen twee wedstrijden op rij een zekere ondergrens bereikte. De Rouches staan ook op amper drie punten van RC Genk en Westerlo na een middelmatige 7 op 15.

Matig Standard

In Luik won Antwerp twee weken geleden nog met 1-2 dankzij twee treffers van Christopher Scott. De Duitse middenvelder werkt in de play offs duidelijk aan zijn statistieken want heeft al 4 doelpunten en een assist. Dat sterkt zijn positie aan de onderhandelingstafel want Scott is binnenkort einde contract bij Antwerp.



Aflopende contracten

Met Van Den Bosch, Janssen, Kerk, Benitez, Praet, Valencia en Bijl zijn er 7 spelers ook einde contract die vast of roterend in de basis staan. Voorlopig communiceert Antwerp maar heel weinig over hun toekomst terwijl Janssen en Kerk als duo misschien wel het beste zijn van de ganse Belgische competitie. Misschien moet Europees voetbal afgedwongen worden om hun contracten te verlengen?

Eén van de spelers die bij Standard einde contract is en misschien wel naar de Bosuil trekt is Teddy Teuma. De Maltese middenvelder is voorlopig geblesseerd, liet op Sclessin wel enkele flitsen zien maar is geen goedkope vogel. Tekent Teuma straks voor de winnaar op de Bosuil? Volg het live!

Prono Antwerp - Standard

Antwerp wint
Gelijk
Standard Standard wint
71.55% 22.18% 6.28%
Populairste
2-1
(81x)		 2-0
(39x)		 1-1
(36x)

Vergelijking Antwerp - Standard

Positie

5
3

Punten

27
27

Gewonnen

3
2

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

10
8

Doelpunten tegen

7
7

Gele kaarten

11
7

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

11
9
10
21/04 20:30 Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
15/03 16:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
