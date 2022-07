Anderlecht wint dankzij Ashimeru en Fabio Silva, maar heeft nog heel wat werk om te bereiken wat Mazzu voor ogen heeft

Anderlecht heeft voor het eerst sinds 2015 nog eens zijn openingsmatch kunnen winnen. De Brusselaars zagen Majeed Ashimeru in de eerste helft scoren en Fabio Silva in de slotfase. Wat een klasse trouwens. Maar Felice Mazzu gaat nog niet echt tevreden zijn.

Om 18u30 wees de thermometer nog steeds 33 graden aan in Anderlecht. Misschien een reden waarom het zo lang duurde vooraleer er iets te beleven viel in het Lotto Park. Verschaeren, de bedrijvigste op het veld, vond Refaelov en die besloot voorlangs. Daarna was het toch alweer een halfuur wachten voor we nog iets deftig konden opschrijven. En ja, dat was ook het openingsdoelpunt.

© photonews

Trebel kreeg een bal voor zijn voeten na een corner, veinsde te gaan schieten, maar bediende Ashimeru. Die was helemaal vergeten door de KVO-verdediging en maakte het simpel af. Meteen dus de eerste assist voor de gecontesteerde Trebel, die op het middenveld voor evenwicht zorgde en bikkelde en organiseerde zoals in zijn beste periode. Felice Mazzu is een believer en de 31-jarige Trebel heeft getoond dat hij nog zijn waarde heeft, zowel als speler als patron.

Esposito schuwt vuile werk niet

Wie nog een goeie indruk naliet? Verschaeren, maar ook Amuzu. Als linkse winger die de hele flank mocht bestrijken, deed hij het allesbehalve onaardig. KVO-youngster Musayev had er zijn handen meer dan vol mee. Nieuwkomer Esposito kreeg dan weer weinig bruikbare ballen, maar liet zich wel opmerken door zijn strijdlust. De Italiaanse spits is niet te benauwd om de armen uit de mouwen te steken en mee te gaan bikkelen.

© photonews

Anderlecht zal wel nog wat werk hebben om het tempo te ontwikkelen dat Felice Mazzu wil zien. Daar hadden we het vrijdag nog over met de coach en die zei dat hij niet echt kon beoordelen hoe ver zijn team fysiek stond. Wel, er mogen nog wat percentages bij... De hoge druk die hij beloofde, was nog niet echt te zien. Ook de recuperatie en het verticaal spelen zijn nog voor verbetering vatbaar.

KVO van zijn kant heeft iets extra nodig. Extra creërend spelersmateriaal, want ze konden bijna geen enkele dreiging ontwikkelen. Eén keer met Ndicka, maar die schoot in het zijnet. Anderlecht probeerde wel, maar kwam door foute keuzes vooraan niet meer aan grote kansen. Tot... Fabio Silva op het veld kwam en er ineens drie op een rij uit de lucht vielen. De derde werkte de Portugees knap zelf af. Daar gaan ze plezier aan beleven. Wat een klasse straalt die uit zeg.