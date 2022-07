Mazzu zag Trebel een goeie match spelen: "Voor mij is hij geen symbool van het verleden"

Je kan er niet omheen: Adrien Trebel is helemaal terug sinds Felice Mazzu het roer bij Anderlecht overnam. De 31-jarige middenvelder liet ook zijn eerste assist van het seizoen noteren tegen KV Oostende.

Hij blijft de fans van Anderlecht verdelen. Er zijn er die hem niks meer gunnen, maar bij de aankondiging voor de match werd zijn naam door de spionkop toch heel luid gescandeerd. Hij beloonde die steun met een assist. "Iedereen is belangrijk in deze groep. Als hij het verdient, speelt hij. Anders niet”, aldus Mazzu. "Voor mij is Trebel geen symbool uit het verleden. Iedereen begon vanaf nul. Deze jonge groep heeft soms ook wat ervaring nodig."

Je kan er niet omheen dat het métier van Trebel Anderlecht diensten kan bewijzen. Maar hoe gaat hij de opeenvolging van matchen verteren? Dat was in het verleden ook een heikel punt. “We moeten afwachten hoe we dat gaan aanpakken, ik heb er nog geen plan voor uitgedokterd”, zei Mazzu. “De matchen volgen snel nu, ik zal met mijn medische staf wel bekijken hoe de fitheid van Trebel evolueert.”