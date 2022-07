Vanderhaeghe wijst naar arbitrage: "Aan de andere kant lag één van die twee penaltyfases op de stip"

We wisten al wat er ging komen... Tijdens de match had Yves Vanderhaeghe druk gesticulerend naar de twee zestien meters gewezen. Twee betwistbare fases werden niet in hun voordeel gefloten.

Vanderhaeghe zag zowel Albanese geen penalty krijgen na een contact met Debast als Ambrose na een duel met Hoedt. "Aan de andere kant had één van die twee fases zeker een penalty opgeleverd", knikte de coach van KVO. "Het is gewoon zo, dat moeten we aanvaarden. Onze verdediger (Katelaris, nvdr.) maakte amper twee fouten en moet er met dubbel geel af. Ik hoorde na de match dat de ref gezegd heeft dat hij zijn tweede karton te snel trok. Maar al die beslissingen vielen wel in ons nadeel uit."

Wel kon Vanderhaeghe toch ook wel wat blij zijn met de strijdlust die zijn ploeg aan de dag legden. "We startten goed, maar er was te weinig kwaliteit in de opbouw. De passing was niet goed genoeg. Anderlecht maakte het ons moeilijk met hun vlotte combinaties, maar we hebben het hen toch moeilijk gemaakt. Maar die momenten dat we krijgen moeten we wel beter uitspelen."

Vanderhaeghe wou trouwens nog iets kwijt over Andy Musayev, een 19-jarige jongeling die hij oppikte bij de beloften van KVO en direct in de basis smeet. “Die jongen kan fantastisch voetballen, dat zien we elke week op training. Het ziet er veelbelovend uit en we zullen hem alle mogelijke steun geven. Maar er is nog een lange weg af te leggen en Andy moet nog veel bevestigen. Laten we dus niet meteen alles bewieroken."