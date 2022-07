Mazzu weet dat het allemaal nog niet fantastisch is: "Esposito en Silva kunnen complementair zijn"

Felice Mazzu heeft zijn taak bij Anderlecht begonnen met winst. Dat geeft de burger toch altijd wat meer moed. Maar tevreden over het geleverde spel was hij bijlange nog niet.

Anderlecht won zijn eerste openingsmatch voor eigen publiek sinds 2015. "'t Is toch een grote opluchting om te winnen, maar ik weet ook dat we nog niet goed genoeg waren in het spel", zei Mazzu achteraf. "Misschien kwam het wel door de warmte. We hebben te veel door het centrum gespeeld en niet genoeg via de flanken. Maar langs de andere kant heeft Hendrik ook amper werk gehad. We gaan dit goed analyseren en proberen verbeteren", aldus Mazzu.

En hij weet meteen welke wapens hij heeft, want op het einde zorgde een jonge Portugees voor heel wat meer schwung in het elftal. "De inbreng van Fabio (Silva, nvdr.)... Tha, dan voel je dat er klasse op het veld komt. Maar de ene week is het aan de ene en de andere week aan iemand anders. Maar het is goed dat hij zijn kwaliteiten meteen voor ons eigen publiek kon tonen. Esposito en Silva kunnen complementair zijn, maar ik heb nog andere mogelijkheden. Het is een uitdaging om zoveel keuzes te hebben, maar daarom word je ook trainer van Anderlecht."

Mazzu vraagt wel nog tijd om aan zijn team te bouwen en te sleutelen. "Het is aan ons om ons te verbeteren nu. We moeten betere verbinding vinden met elkaar. De eerste wedstrijd winnen geeft ons zelfvertrouwen. Na een tijd zullen we er, met meer training en een beter begrip van het systeem, er zeker komen."