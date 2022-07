Fabio Silva kroont zich meteen al tot chouchou van Anderlecht-publiek: "Dat is het mooiste gevoel ter wereld!"

Na de match stuurde de communicatiedienst van Anderlecht doelpuntenmaker Fabio Silva naar de pers. Eerste indruk? Een vlotte, beleefde en enthousiaste jongen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat hij op het veld kan tonen. En afgaande op zijn eerste minuten is dat heel wat.

Hij kwam erop, bood Raman een kans aan en miste zijn eerste grote kans zelf. "Dat was te makkelijk voor mij", lachte hij. "Nee hoor, maar op zo'n moment moet je gewoon je kopje erbij houden en jezelf niet uit de match halen. Je moet klaar zijn voor de volgende kans."

En die kwam er. Silva vlamde hem fantastisch in doel. Een mooie eerste goal om zijn rekening bij Anderlecht te openen. De fans konden het alvast appreciëren. "Dat ik al de nieuwe 'crowd favorite' ben? (glimlacht) Daarvoor doe je het toch als voetballer? Dat is het mooiste gevoel ter wereld als je scoort en de fans scanderen je naam. Als je voelt dat de fans je appreciëren. Daar ben ik zo dankbaar voor."

Esposito? Wij grappen wat af hoor!

Sympathieke jongen en de volgende woorden zullen zelfs als muziek in de oren van Felice Mazzu klinken. "Het belangrijkste is het team. Het is mooi dat ik scoor, maar het team moet winnen, niet ik. Het belangrijkste is dat ik goed speel en het team kan helpen. Scoren is ook belangrijk, maar dat komt wel als het team goed draait."

Het lijkt niet al te lang te gaan duren vooraleer hij samen met Esposito aan de aftrap staat. Die was hem in de gang tijdens het interview al aan het plagen. "(lacht) Ja, we kennen elkaar al goed. We grappen wat af onder elkaar. Ik kende hem al van tegen hem te spelen met de nationale ploeg. Dat is belangrijk voor op het veld: ook een klik ernaast hebben. Zirkzee ken ik trouwens ook goed. Ik stuurde hem nog voor ik naar hier kwam."