Hein Vanhaezebrouck met de handen in het haar: "Misschien moet ik wel Lombaerts en Milicevic selecteren"

Uitgaande transfers en blessures. De spoeling in de Gentse kern begint dun te worden. Met een grapje probeert hij de ernst van de situatie wel te kaderen

“Misschien moet ik wel Lombaerts en Milicevic selecteren”, maakte Vanhaezebrouck al grappend een opmerking over de smalle kern waarover hij beschikt. Er zijn niet alleen een resem geblesseerden, maar met Owusu en Hanche-Olsen zag de Gentse trainer ook twee van zijn spelers vertrekken.

“We zijn drie jongens kwijt. Naast Vadis zijn we ook Samoise en Fortuna voor een poosje kwijt. Vadis werd geopereerd aan de knie. Samoise en Nurio zullen ongeveer even lang out zijn. Meerdere weken dus. Dat is geen goed nieuws. Zeker in onze situatie”, kaderde hij de dringende noodzaak aan versterkingen om een competitief elftal tussen de lijnen te brengen.