WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?
Foto: © photonews

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

Franky Van der Elst heeft zijn voorlopige WK-elftal samengesteld en daarin is plaats voor twee Rode Duivels. Brandon Mechele overtuigt hem met zijn maturiteit achterin, terwijl Leandro Trossard volgens de analist zelfs de beste Belg van het toernooi is. (Lees meer)

Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

De kwartfinales van het WK staan voor de deur en de supercomputer van Opta heeft opnieuw duizenden mogelijke scenario’s doorgerekend. Voor de Rode Duivels is de boodschap duidelijk: Spanje begint als favoriet, maar een Belgische stunt wordt zeker niet uitgesloten. (Lees meer)

Thibaut Courtois geeft duidelijkheid over mogelijk afscheid bij België

Thibaut Courtois zorgde eerder op het WK voor twijfel over zijn toekomst bij de Rode Duivels, maar nuanceert die uitspraken nu. De doelman denkt vooral na over de fysieke belasting en sluit een abrupt afscheid na een eventuele uitschakeling tegen Spanje uit. (Lees meer)

Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"

Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"

Argentinië kroop eergisteren door het oog van de naald op het WK. La Albiceleste stond tegen Egypte 0-2 in het krijt, totdat een goal van Cristian Romero de ommekeer inluidde. Lionel Messi miste een strafschop, maar maakte dat goed met een goal. Na de wedstrijd was de wereldster heel emotioneel. (Lees meer)

"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

Naast Thibaut Courtois verscheen ook Diego Moreira woensdag voor de Belgische pers in Los Angeles. De jonge winger liet vooral blijken dat de Rode Duivels met vertrouwen naar de clash met de Europees kampioen toeleven. (Lees meer)

Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Met de volledige Spaanse pers op de eerste rij stond Thibaut Courtois woensdag de media te woord in Los Angeles. De doelman van Real Madrid straalde vertrouwen uit in de aanloop naar de WK-kwartfinale tegen Spanje, maar zorgde vooral voor opvallend nieuws over zijn toekomst bij de Rode Duivels. (Lees meer)

  

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