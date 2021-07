LIVE Eupen-Anderlecht: En nu doet Eupen de deklat trillen

Anderlecht moet Am Kehrweg zijn slechte start uitwissen na het verlies tegen Union. Maar gaat paars-wit anders voor de dag komen? En gaan ze kansen creëren? Eupen toonde op de openingsspeeldag immers dat ze toch niet te onderschatten zijn.

Vincent Kompany heeft het resultaat voorop gezet tot zijn ploeg automatismen gekweekt heeft. Hij gaf ook aan dat er wissels zullen volgen. Waarschijnlijk begint Kristoffer Olsson aan de match in de plaats van Ashimeru. Ook Delcroix maakt kans op een basisplaats.

Vooraan heeft Kompany amper opties. Raman, Amuzu en Thelin zijn de enige aanvallers in de selectie. Krijgt de Zweed weer een basisplaats of kiest Kompany voor twee lichtgewichten in de aanval? Het ontbreken van een spits is het grootste pijnpunt bij de Brusselaars. Van Vlap, Bundu en Colassin is er geen spoor meer te bekennen in de selectie.

Vertrouwen

En Eupen, die hebben vertrouwen getankt na hun gelijkspel tegen Club Brugge. De Oostkantonners hebben amper transfers kunnen doen omdat de Qatarese investeerders zich hebben teruggetrokken, maar hebben nog altijd hun spelers van vorig seizoen. En die hebben wel automatismen.

En stel dat ze weer tijd gaan rekken? Kompany heeft er zelfs begrip voor. "Er is geen ploeg in Europa die tegen een ploeg die hoger staat aangeschreven geen tijd zou rekken", haalde hij de schouders op. "Wij moeten gewoon ons eigen spel spelen en de heel slechte momenten van vorige week eruit halen."

Anderlecht is licht favoriet. Denkt u dat Anderlecht meer dan 3 goals kan scoren Am Kehrweg dan krijgt u uw inzet van betFIRST al 10 keer terug! Ga hier een kijkje nemen voor nog meer leuke bets.