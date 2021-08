Refaelov toonde in 20 minuten waarom hij niet op de bank hoort, Kompany geeft (iets) meer uitleg

We gaan niet zeggen dat we het begrijpen, maar er zullen wel redenen voor zijn dat Lior Refaelov voor de tweede match op rij op de bank moest beginnen. Wat we wel zagen: met de Israëliër op het veld ging het ineens wel snel rechtdoor richting doel.

Refaelov bracht veel meer dreiging in de ploeg. De aanvallende middenvelder heeft iets wat geen enkele andere speler van Anderlecht kon bijbrengen in Eupen: bal aannemen, wegdraaien en onmiddellijk met het gezicht naar het doel staan. En dan ook nog de vista en techniek hebben om die bal te leggen waar hij moet zijn.

Zo bood hij Benito Raman een loepzuivere kans aan, maar die zat er door. "Dat vind ik wel spijtig ja", zuchtte Raman achteraf. "Die bal was helemaal op maat. Moest ik die in de eerste helft gekregen hebben, was ik altijd weg geweest. Maar ik ben nog niet helemaal top en ik kreeg een kramp. Dat zal nog wat tijd nodig hebben."

Iedereen zal zijn moment krijgen

Maar het was wel de enige bal die één van de snelle aanvallers kon lanceren. Verschaeren speelde te veel achteruit, van Cullen moet je dat niet verwachten en Ashimeru had - nou ja - een mindere dag. Waarom dan Refaelov op de bank zetten?

Kompany werd de vraag gesteld: "Rafa heeft ons inderdaad veel bijgebracht vandaag", gaf hij toe. "Maar we hebben nog veel matchen te spelen en er zijn weinig automatismen. We hebben iedereen nodig dit seizoen. Volgende week zijn er ook drie matchen. Ik hou er trouwens niet van om over een individu te spreken. We kijken waar iedereen staat en ik wil in deze fase ook geen geblesseerde spelers. Wat ik wel kan zeggen: iedereen zal zijn moment krijgen."