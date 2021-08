Raman scoort eerste goal voor Anderlecht en geeft wat toelichting bij zijn terugkeer: "Eerst en vooral voor de familie, anders was ik nog niet teruggekomen"

Benito Raman heeft de nul van het bord geveegd in zijn tweede match voor Anderlecht. Ok, zijn doelpunt was een intikkertje, maar door de manier waarop hij werkte voor de ploeg had hij dat wel verdiend.

We merkten het op in de eerste helft: Raman maalde zonder morren de kilometers terwijl zijn ploegmaats vergaten (of niet durfden) hem aan te spelen. "Ik heb inderdaad veel gelopen en gewerkt, maar dat doe ik voor mijn ploeg", zei Raman achteraf. "Met de tijd zullen ze mij ook wel vinden. Het is nog een beetje zoeken. Zoals die bal van Refaelov. Als die in de eerste helft was gekomen, had ik weg geweest. Nu had ik een kramp."

Zijn eerste goal was natuurlijk leuker geweest moest dat gepaard zijn gegaan met een eerste overwinning. "Pas op, 't is altijd plezant om een goal te maken en ik ben er blij mee. Maar offensief ben ik niet content met wat wij gebracht hebben. We hadden heel de match onder controle, maar offensief was het niet goed genoeg. Iedereen mag zeggen wat ze willen, maar wij moeten wel geloven in onze eigen kwaliteiten."

Raman had nog niet met de pers gesproken sinds zijn verrassende terugkeer naar België. En hij lichtte een tipje van de sluier op. "Ik ben eerst en vooral teruggekeerd voor mijn familie. Er zijn familiale dingen gebeurd waardoor een terugkeer vergemakkelijkt werd. Want Anderlecht was al 2-3 maanden met mij aan het praten. Maar op een gegeven moment ging het heel snel. Anders was ik waarschijnlijk nog niet teruggekeerd", verklaarde de 26-jarige pocketaanvaller.