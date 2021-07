Kompany is het niet eens met de stelling dat er te weinig verticaliteit in het spel van Anderlecht zat: "Da's een beetje zoals religie"

Hoe gaat Anderlecht dit oplossen? Vincent Kompany benadrukte voor de wedstrijd tegen Eupen het gebrek aan automatismen. Maar het is zoveel meer dan dat. Laten we het vooral een gebrek aan snelheid van uitvoering en een gebrek aan verticaal voetbal noemen.

Vincent Kompany liet even op zich wachten. Er was dan ook veel te bespreken in de kleedkamer. En ook wat oplapwerk, want de spelers dropen hoofdschuddend en zwaar ontgoocheld af. Union en Eupen niet kunnen kloppen... Die competitiestart hadden ze niet verwacht.

"Het resultaat is eerlijk en correct aan de hand van de kansen", gaf Kompany eerlijk toe. "Eupen was gevaarlijk. Het moeilijkste bij ons was de gevaarlijke situaties uitspelen. Wij hebben veel de verkeerde keuzes gemaakt of de verkeerde pass gegeven. En we hebben nog te veel kansen tegengekregen."

Onze vraag aan Kompany was dan ook of er genoeg verticaliteit in het spel van Anderlecht zit. We kregen een tegenvraag als antwoord. "Wat zie jij als verticaliteit? Dat er te weinig direct richting doel van de tegenstander werd gespeeld? Da's een beetje zoals religie. Creëren wij kansen of niet? Hebben wij loopacties in de rug van de tegenstander gemaakt? Ja, Benito en Ciske hebben heel veel loopacties gemaakt. We hadden heel veel snelheid in de wedstrijd. Er waren situaties genoeg. Dit is een ploeg die gaat groeien."

Er waren situaties genoeg, maar we maakten de verkeerde keuzes

Een collega wou weten waarom er in het slotkwartier niet meer gedrukt werd. "Heb jij geen kansen gezien? Ik dacht van wel, maar ik moet de wedstrijd eens herbekijken eerst. Misschien heb je gelijk. Of ik tevreden ben? Ik ben alleen tevreden als wij veel kansen creëren en geen kansen weggeven."

En of er straks extra druk zit op de Conference League-match in Albanië. "Er is altijd druk. Een minuut voor de match tegen Union was er ook geen druk. Maar vanaf die bal rolt, was er druk. Ik kijk enkel naar wat we zelf in handen hebben. Er zijn alleen maar oplossingen en een plan. Dit is een ploeg die stap per stap moet groeien."