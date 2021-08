Zulte Waregem en Standard openen de zondag tegen elkaar aan de Gaverbeek. De supporters komen daar voor het eerst terug en dat zou wel eens voor een extra dimensie kunnen zorgen.

Mbaye Leye speelde jarenlang bij Zulte Waregem in meerdere episodes, nu komt hij als coach terug bij zijn ex-ploeg.

Tegen zijn grote leraar Francky Dury, die ondertussen aan zijn laatste jaar als T1 bij Essevee bezig is en nog een keertje wil stunten tegen alle grote ploegen.

"Ik verwacht een moeilijke wedstrijd tegen dit Standard. Ondanks de veranderingen in de kern hebben ze toch nog heel wat kwaliteit in hun rangen", is Dury op zijn hoede voor Standard.

Ciranni is enkele weken buiten strijd bij de thuisploeg, van Aken is na zijn twee gele kaarten bij OH Leuven geschorst.

