LIVE: Ryan Sanusi start direct in de basis bij Beerschot en bij OHL draagt Arthur Allemeersch de aanval

Beerschot en OH Leuven kijken vanavond elkaar in de ogen en beide moeten de drie punten pakken. De thuisploeg om zich nog van degradatie te behouden en de bezoekers om naar boven te kijken en wie weet nog uitdager te zijn voor de Europe Play-Offs. Tijd om vooruit te blikken.

De heenmatch tussen OH Leuven en Beerschot eindigde op 0-0. Beerschot mocht toen een uitstekende Vanhamel bedanken om de nul te houden. Ondertussen is het sluitstuk van Beerschot niet alleen zijn basisplaats, maar ook zijn aanvoerdersband kwijt.

De laatste overwinning van Oh Leuven tegen Beerschot daarvoor moeten we al een hele tijd terug. Deze dateert al van 16 augustus 2019 toen beide ploegen elkaar nog bekampten in 1B. OH Leuven won toen de partij met 3-0.

Beerschot

Voor de thuisploeg is er maar één mogelijk scenario. Dat is winnen. Ondertussen is dit al geleden van eind november tegen Racing Genk. Nadien volgden 7 nederlagen op rij (beker inclusief).

Beerschot kan wel terug rekenen op middenvelder Ryan Sanusi. Na een operatie en een lange revalidatie is de middenvelder helemaal terug. Hij heeft één helft meegedaan in de reservewedstrijd van vorige week en heel de week vlot meegetraind. Het zal afwachten zijn of hij in de basis zal starten.

OH Leuven

De Leuvenaars zagen vorige week hun wedstrijd tegen KV Mechelen niet doorgaan. Zo kan OH Leuven zijn goede reeks niet verder proberen door te zetten. Vlak voor de jaarwisseling wonnen zijn namelijk van Sporting Charleroi (3-0) en Standard Luik (2-1). Hierdoor kunnen de troepen van Mark Brys terug naar boven kijken in het klassement en is (bij een goede reeks) een plek in de Europe Play-Offs niet onmogelijk.

Leuven zal het alvast moeten doen zonder Malinov en Kuharevych. Beide spelers zijn geblesseerd en reizen niet af naar het Kiel. Voor Schrijvers en Maertens wacht één speeldag schorsing indien zij vandaag hun 5de gele kaart van het seizoen onder hun neus geschoven krijgen.

