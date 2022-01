Een tevreden Javier Torrente, maar nu ligt de focus op de volgende twee partijen

Een tevreden Javier Torrente na de winst van Beerschot tegen OH Leuven. Toch was zijn blik al gericht naar de volgende twee belangrijke partijen en weet hij ook dat de weg nog lang is.

“De ploeg heeft vandaag veel strijd getoond tegen een belangrijke rivaal. Soms heb je een nederlaag nodig zoals die tegen Anderlecht of Genk om de bodem te raken en van daaruit beslissingen te nemen die ons helpen in de resterende 13 wedstrijden", opende Javier Torrente de persconferentie. Woensdag wacht Seraing en zaterdag de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Twee belangrijke wedstrijden voor Beerschot waar, mits winst, een goede zaak kan gedaan worden in de degradatiestrijd. "We spelen nu op woensdag en zaterdag beslissende wedstrijden waarin we de mentaliteit van vandaag moeten tonen. Vandaag mogen we tevreden zijn, maar vanaf morgen gaat alle focus op de wedstrijd van woensdag."