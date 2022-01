Marc Brys zag dat OH Leuven de kans niet greep om de zege te pakken ondanks de vroege goal

Voor Marc Brys is het altijd wat thuiskomen bij Beerschot. Al zal dit na de nederlaag van zaterdagavond wel met een slecht gevoel zijn. Zijn OH Leuven ging namelijk met 3-1 onderuit tegen de laatste in de stand.

“Vandaag was het scenario ideaal tegen een ploeg die zijn laatste kans wil grijpen. Dat scenario leek dan geschreven na die vroege 0-1, maar na twee tegendoelpunten krijg je plots een heel ander verhaal", opende Marc Brys de persconferentie na de wedstrijd.

Hij kwam ook nog eens terug op de fout die voorafging aan de vrije trap die de aansluitingstreffer inluide. "Je kan je bedenken of het nodig is om daar een fout te maken. Marja, voetbal is nu éénmaal een aaneenschakeling van fouten en van daaruit kunnen doelpunten vallen. Al kan je in sommige momenten ook proberen om deze fouten te vermijden."

OH Leuven leek goed op weg om nog mee te doen voor de Europe Play-Offs, maar moet na deze nederlaag de rol lossen. "We moeten er nu vooral voor zorgen dat we in eerste klasse blijven. Ik denk dat dat de boodschap is voor alle teams die vlak boven en onder ons staan en dat is niet veranderd.”