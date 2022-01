De defensie van Beerschot is de man van de match en Mauricio Lemos is de uitblinker

Het is al lang geleden dat we dit hebben kunnen zeggen: de defensie van Beerschot is de man van de match. Eén iemand stak er bovenuit en dat was Mauricio Lemos.

In de voorbijgaande wedstrijden (tegen Anderlecht en Racing Genk) slikte Beerschot maar liefst 11 doelpunten. De defensie was een zeef terwijl de spitsen de weg naar doel maar niet vonden. Daar kwam vandaag de kentering. Dit had Beerschot te danken aan een duo centraal achterin. Stipe Radic en Mauricio Lemos waren het spil in de wederopstanding van Beerschot.

Radic hield Beerschot bijna op zijn eentje alleen in de wedstrijd. Hij keerde tot viermaal toe de bal voor de doellijn weg en was zo de belichaming van 'Operatie Redding'.

Wie nog opvallender was centraal achterin was de Uruguayaanse verdediger Mauricio Lemos. Sterk in de duels, goede pas en een wondermooie goal. Holzhauser is de vaste vrije trap nemer, maar omdat hij om de bank zat kreeg Lemos zijn kans. Zijn eerste vrije trap was een pareltje en de goal van de hoop voor Beerschot. Zelfs een leeg Olympisch stadion ontplofte even dankzij dit doelpunt.

Dit is wat Beerschot nodig had, sterke defensie, een pareltje van een goal en eindelijk nog eens een overwinning. Heeft Lemos zo mee 'Operatie Redding' ingezet?