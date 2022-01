De winst van Beerschot is een opluchting voor Joren Dom, maar hij beseft dat de weg nog lang is

Joren Dom speelde een prima partij voor Beerschot en bekroonde dit met een doelpunt. Hij stond de pers na de wedstrijd te woord met een immens grote lach op zijn gezicht.

Joren Dom straalde na de wedstrijd. Dit alleen dankzij zijn doelpunt, maar vooral dankzij de drie punten. "Dit doet heel goed, dit zijn belangrijke drie punten. Deze drie wedstrijden zijn cruciaal en als je dan de eerste kan winnen dan geeft dit een heel goed gevoel. Iedereen beseft wel dat dit nog maar de eerste horde is die we hebben genomen, maar het doet wel deugd dat we dit kunnen en vooral nog kunnen", een opgeluchte Dom.

Beerschot kwam al vroeg op achterstand en dat was niet het ideale scenario voor de thuisploeg. "Ik had wel even schrik voor een scenario zoals de afgelopen weken", sprak Dom. "Dan valt onze goal (Lemos scoorde vanop vrije trap) en dan waren we vertrokken. Al vond ik wel dat we zelfs voor hun goal goed begonnen waren. We krijgen door dat tegendoelpunt toch even een tikje, maar vanaf die 1-1 hebben we goed gespeeld, hard gevochten en uiteindelijk de drie punten binnengehaald."