Een Beerschot met Ryan Sanusi, daar zit terug vertrouwen in: "We moeten er vol voor blijven gaan!"

Eindelijk voor Beerschot was Ryan Sanusi terug. De middenvelder was lange tijd uitgeschakeld omwille van een blessure, maar was direct terug de dirigent op het middenveld. Mede dankzij zijn goede wedstrijd pakte Beerschot dan ook de drie punten tegen OHL.

"We wisten dat het één voor twaalf is", duidde Sanusi direct het belang dat de partij tegen OH Leuven had. "We hebben echt wel het geloof dat we een goede ploeg zijn. Die het dit jaar te weinig heeft laten zien, maar dat het vooral nog niet gedaan is. Zolang dat de kans er is dat we ons kunnen redden moeten we daar vol voor blijven gaan", klonk het strijdvaardig uit Sanusi zijn mond.

"We hebben nu deze week nog twee wedstrijden voor de boeg die heel belangrijk zijn voor ons. De eerste woensdag op het veld van Seraing", blikte hij vooruit. "Het was heel belangrijk dat we deze belangrijke week (zaterdag wacht Zulte Waregem) met winst hebben kunnen ingaan. Dat vertrouwen moeten we meepakken maar we moeten ook niet euforisch worden en denken dat we er al zijn. Want dat zijn we nog lang niet", sloot een realistische Sanusi af.