Hyperefficiënt Antwerp haalt het in beklijvende topper van Racing Genk: 4-2

Antwerp heeft woensdag de topper tegen Racing Genk winnend afgesloten. De Limburgers kwamen op voorsprong via de onvermijdelijke Onuachu, maar nog voor de rust boog de scheve situatie helemaal om. In de tweede helft strafte Frey een blunder van Lucumi af, Onuachu milderde nog vanop 11 meter:4-2.

Antwerp wist in het openingskwartier van geen hout pijlen maken tegen een dartel en bij momenten indrukwekkend Racing Genk. Onuachu liet in de openingsminuten een dot van een kans liggen, maar stond nog voor het verstrijken van het openingskwartier op het scorebord. Het leek wel een kopie van zijn doelpunt op Stayen: assist van Ito, ruimte maken om dan overhoeks binnen te schuiven. Meteen daarna moest Butez uitpakken met een reflex op een schuiver van Ito. Het zou een kantelpunt in de wedstrijd zijn.

Geen 0-2, maar... 3-1

Antwerp kreeg stelselmatig wat meer grip op zijn tegenstander en kwam vanuit het niets op gelijke hoogte. Bij Genk kregen ze een hoekschop niet goed weg. Ritchie De Laet, voor de gelegenheid linksachter, verschalkte Vandevoordt in de verste hoek.

Nauwelijks tien minuten had Antwerp de scheve situatie helemaal rechtgezet. Birger Verstraete schilderde een vrije trap fraai in de bovenhoek, weliswaar in de hoek van Maarten Vandevoordt. Nog was de spectaculaire eerste helft niet ten einde. In de slotminuten haalde Verstraete zwaar uit vanop een meter of twintig. Vandevoordt kon de bal niet klemmen, Miyoshi was goed gevolgd om de 3-1 in doel te leggen. Hyperefficiënt heet dat. De Bosuil in extase na 45 aangename minuten voetbal.

Genk ging na de koffie met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer. Thorstvedt trapte net naast de paal, Butez pakte niet veel later uit met een schitterende reflex op een kopbal van Cuesta. Antwerp ving de Limburgers erg matuur en met veel métier op. De Bosuil, met de volle Tribune 4 voorop, kirde van plezier. Een heerlijke voetbalsfeer.

De bekerwinnaar zette alles op alles, maar met nog twintig minuten op de klok konden de boeken helemaal toe. Lucumi ging stevig in de fout, de pas ingevallen Samatta legde simpel breed. Michael Frey had zijn tiende doelpunt van het seizoen maar voor het intikken: 4-1.

Uitsluiting De Laet

Almeida trok Onuachu in de slotfase neer in de zestien, de Nigeriaan stuurde Butez vanop elf meter naar de verkeerde kant: 4-2. Ritchie De Laet pakte nog een tweede gele kaart en werd -onder luid applaus- vroegtijdig naar de kleedkamers gestuurd. Een kleine domper op de feestvreugde. Antwerp tankt vertrouwen dankzij deze sterke prestatie en klimt op naar de top vijf van het klassement.