Kreeg Verstraete terecht die vrije trap? "Jullie vonden het misschien geen fout, maar ik wel"

Birger Verstraete speelde een grote rol in de zege van Antwerp tegen Genk. De middenvelder was betrokken bij drie van de vier goals en scoorde zelf een beauty. Maar had hij die vrije trap mogen krijgen?

Francky Van der Elst schreef op Twitter: "Is dat de eerste keer dat Van Driessche Verstraete ziet spelen? Laat zich keer op keer beetnemen." Verstraete zelf was het daar niet mee eens. "Jullie vonden het misschien geen fout, maar ik wel", grijnsde hij. "Die bal ging wel lekker binnen, maar je moet daar altijd wat geluk mee hebben." Die 9 op 9 geeft de Antwerpse burger moed en nu volgt de clash met Union. "We doen weer mee bovenaan. Geen kritiek op de jongens die de eerste twee matchen speelden, maar daarvan staan er nu nog maar vier in de basis. Sindsdien hebben we een hele weg afgelegd. Het was gewoon een schitterende match voor de spelers en de fans."