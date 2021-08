Volg STVV-KV Kortrijk vanavond live vanaf 20u45

Met STVV en KV Kortrijk staan zaterdagavond twee teams tegenover elkaar die voortvarend aan de competitie begonnen, maar na een nul op zes het juiste spoor bijster zijn.

STVV begon tegen alle verwachtingen in met een fraaie vier op zes aan het seizoen, gevolgd door twee nederlagen op rij. Vorige week gingen de Kanaries met 2-1 onderuit in de Oostkantons.

Bernd Hollerbach kan voor de thuiswedstrijd tegen Kortrijk niet rekenen op Konaté, Ito, Steuckers, Janssens, Pius en Balongo. De Duitser selecteerde deze namen:

π™Žπ™Œπ™π˜Όπ˜Ώπ™‡π™„π™Žπ™ | Deze Kanaries moeten de klus morgen klaren!



πŸŸ‘πŸ”΅ Allemòòl Bedieën pic.twitter.com/ivvgIKwQLW — STVV (@stvv) August 20, 2021

Na twee speeldagen was KV Kortrijk de verrassende en minstens even fiere leider in de Jupiler Pro League. Het verval daarna was groot: nul op zes. Vooral de wedstrijd van vorig weekend tegen Union (2-0 verlies) was van een bedenkelijk niveau. T1 Elsner sprak van een non-match en eist een reactie op Stayen. “Iedereen was slecht tegen Union, behalve doelman Ilic”, was de Sloveen deze week nog hard voor zijn spelers.

Goed nieuws voor Elsner is dat hij over een volledig fitte kern beschikt om STVV te bekampen. Faïz Selemani, dé man van dit seizoensbegin bij de Kerels, aast op een transfer maar komt wellicht gewoon aan de aftrap zaterdagavond. Mathias Fixelles kreeg voor zijn rode kaart tegen zijn ex-club Union enkel een voorwaardelijke straf en is ook beschikbaar.

Stadion: Stayen

Aftrap: 20u45

Ref: Jasper Vergoote

Volg de wedstrijd vanavond live op voetbalkrant.com.

