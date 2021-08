Harde kern STVV is het zat na nieuwe nederlaag: "Schijt aan het beleid"

De Truiense spelers werden na afloop door de harde kern getrakteerd op een open doekje voor hun tomeloze inzet. Het bestuur was de gebeten hond, nadat het oeverloos wachten blijft op versterkingen.

Brigada Hesbania, de harde kern van STVV, maakte meteen na het laatste fluitsignaal duidelijk wat ze van de huidige gang van zaken vond. "We hebben schijt aan het beleid", galmde minutenlang door Stayen. Vooral sportief directeur André Pinto was kop van Jut bij een deel van de STVV-aanhang. De "Pinto buiten" liet niet veel aan de verbeelding over.

Tegen KV Kortrijk werd andermaal pijnlijk duidelijk dat dit STVV onvoldoende gewapend is om een rustig seizoen te draaien. De fans vrezen om net als de voorbije seizoenen weer tegen de degradatie te zullen moeten vechten.

Versterking blijft uit

Eind juli maakten de fans tijdens een supportersvergadering hun zorgen al over aan het bestuur. De beloofde versterking kwam er, op Reitz (ingevallen) en Hayashi (nog niet speelgerechtigd), vooralsnog niet, wat tot heel wat frustraties leidt bij de STVV-fans.Tekenend voor de Truiense problemen was de invalbeurt van Maximiliano Caufriez. De verdediger viel met nog een halfuur op de klok in als aanvaller, bij gebrek aan offensieve opties. Yuma Suzuki aast nog steeds op een transfer, maar moedigde zaterdag zijn (ex-)ploegmaats aan vanop de tribune.