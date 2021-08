STRAF! Doelman KV Kortrijk heeft selectie beet bij Servische nationale ploeg

De doelman van KV Kortrijk, Marko Ilic, is voor de tweede keer geselecteerd bij de Servische nationale ploeg.

Marko Ilic, doelman van KV Kortrijk, heeft zijn tweede selectie verdiend bij de nationale ploeg van Servië. De 23-jarige doelman speelde al eens een helft in een oefeninterland tegen Jamaica eind juni. Nu heeft hij de kans om te spelen in de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Servië speelt op 4 en 7 september tegen Luxemburg en Ierland.

Of Ilic echt zal spelen, valt te betwijfelen. Met Predrag Rajkovic (Stade Reims) en Marko Dmitrovic (Sevilla) heeft hij nog twee uitstekende concurrenten. Toch heeft Ilic dit seizoen al laten zien dat hij een van de betere keepers is in onze competitie. Na vijf speeldagen hield hij al drie keer de nul. Dat is even veel als Van Crombrugge, Vandevoordt en Sinan Bolat samen. Het is hem van harte gegund!