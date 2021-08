Kristof D'Haene (KV Kortrijk): "Een nederlaag betekende dat het 'van moeten' was volgende week"

Een tevreden en opgeluchte Kristof D'Haene besefte na de 0-2 zege op het veld van STVV hoe belangrijk deze driepunter is. Kortrijk nestelt zich -voor even- in de top vijf en kan weer enkele weken vrank en vrij spelen.

De 31-jarige linksachter van KV Kortrijk kon terugblikken op een sterke wedstrijd. Verdedigend secuur, en met zijn aanvallende impulsen iemand om steeds in de gaten te houden. De aanvoerder zag hoe KV Kortrijk zaterdagavond lange tijd de touwtjes in handen had, maar uiteindelijk toch tot diep in blessuretijd moest blijven knokken.

"We hadden kansen genoeg om de 0-2 te maken, maar op die kopbal van Mboyo houdt onze doelman ons recht. Ach, negen op vijftien na vijf matchen, dat geeft vertrouwen."

"Als we deze wedstrijd hadden verloren, was het van moeten volgende week. Nu kunnen we vol vertrouwen en rustig toeleven naar die thuiswedstrijd tegen KV Mechelen", besloot de aanvoerder van KV Kortrijk.