Christian Brüls: "Erger en erger, zo kan het moeilijk seizoen worden"

Derde nederlaag op rij voor STVV, dat na amper 37 seconden al achter de feiten liep tegen KV Kortrijk. In de slotfase zette Gueye de 0-2 eindstand op het scorebord.

Net als in de thuiswedstrijd tegen AA Gent begon STVV ook tegen Kortrijk met een achterstand aan de partij. Dit tot ergernis van Christian Brüls. "We hadden het nog zo gezegd voor we naar buiten gingen. Tegen Antwerp moest Kortrijk al scoren na 20 seconden, dus we waren gewaarschuwd... en dan gebeurt zoiets. Het begint erger en erger te worden, met dit soort fouten brengen we onszelf keer op keer in de problemen", stelde Brüls hard.

"Daarna probeerden we alles, maar het mocht niet zijn. We hebben in de tweede helft getoond dat we kunnen voetballen, maar bij momenten was het ook echt slecht. Punten halen, dat is wat telt. Zeker thuis moeten wij onze punten halen, en daar slagen we voor de tweede keer op rij niet in."

Christian Brüls legde tot slot de vinger op de Truiense wonde. "We slikken veel te eenvoudig tegendoelpunten en we hebben veel te veel kansen nodig om te scoren. Dan kan het een moeilijk seizoen worden, maar laat ons vooral rustig blijven. We zijn nog maar vijf matchen ver."