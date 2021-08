Henry bijna weg en OHL mist hem al enorm: grote zorgen voor Leuven en sprookje voor Eupen

Zonder Henry om op te rekenen - de Fransman gaat wellicht naar de Serie A - heeft OHL een pak werk voor de boeg. Dat is in de thuismatch tegen Eupen pijnlijk duidelijk geworden. De Panda's daarentegen beleven een droom: ze pakten hun derde zege op rij en pronken met een 11 op 15.

Eupen was van bij de aftrap beter aan de bal, maar hield daar in het eerste halfuur geen enkele kans aan over. Terwijl OHL wel tweemaal een schietkans had. Nuredeen was paraat op de pogingen van Al-Tamari en Maertens. De afwerking was net niet goed genoeg: meteen ook het grote pijnpunt bij een OHL zonder Thomas Henry. Die zat in Venetië om zijn transfer te bespreken.

Leuven was quasi een ploeg zonder spits. Bij Eupen hadden ze er wel eentje lopen en het is er één die het doel weet staan. Prevljak vloerde Romo en maakte er 0-1 van. De thuisploeg oogde ineens wel erg onmachtig. Balverlies van de nochtans offensief bedrijvige Al-Tamari kwam OHL dan nog eens duur te staan. Via Agbadou en N'Dri kwam de bal bij Ngoy, die simpel de 0-2 tegen de netten legde.

De dubbele wissel die Marc Brys aan de rust doorvoerde, bracht ook geen zoden meer aan de dijk. Er was wel nog een schitterende reflex van Romo bij een kans voor N'Dri. Diezelfde N'Dri bracht later wel de 0-3 op het scorebord nadat een afgeweken schot van Prevljak tegen de paal was gebotst. Agbadou kopte op hoekschop de 0-4 in de verste hoek. Shengelia redde wel nog de eer voor Leuven.

Vier tegentreffers slikte OHL en toch ligt het grootste probleem voorin. Thomas Henry stond niet enkel garant voor doelpunten, maar ook voor beweging, duelkracht en balvastheid. De kapstok waar heel het Leuvense elftal aan is opgedragen, is niet meer beschikbaar. Dat moeten ze bij OHL dringend zien op te vangen. Bij Eupen daarentegen beleven ze hoogdagen. Ze komen zelfs op kop.