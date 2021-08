OHL moet na zware nederlagen voor spiegel gaan staan: "Nog 29 matchen te gaan, nu al opgeven zou heel vroeg zijn"

Het seizoensbegin is niet wat OHL voor ogen had. Vooral de zware nederlagen tegen Genk en Eupen liggen de Leuvenaars zwaar op de maag. Voordien werden drie gelijke spelen behaald, wat maakt dat Leuven na vijf speeldagen nog altijd niet gewonnen heeft.

"Ik denk dat we in opbouw zijn", stelt De Norre vast. "Er zal nog wel versterking komen. Zolang die er niet is, moeten we met deze groep resultaten halen." Zonder Henry is het de vraag wie er voor OHL kan scoren. Sluipt het besef dan binnen dat het moeilijk wordt wanneer OHL een tegentreffer slikt? "Als ik zo zou denken... Het is niet omdat Thomas er niet meer is, dat we niet meer kunnen scoren", maakt De Norre zich sterk.

Eerlijke kans

"Er staan nog tien andere spelers op het veld. Arthur Allemeersch en Kevah Rezaei hebben tot nu toe nooit gespeeld. Zij moeten ook een eerlijke kans krijgen om proberen een goal te maken. Op dit moment is het voor hen moeilijk om ineens voor de leeuwen gegooid te worden", neemt De Norre het op voor de andere spitsen in de kern. "Dat vraagt wat tijd."

Het tweede seizoen op het hoogste niveau is traditioneel vaak moeilijk en OHL komt slecht uit de startblokken. Reden om ongerust te zijn? "Er zijn nog 29 matchen te gaan. Nu al opgeven, zou heel vroeg zijn. Er is nog heel veel tijd om dit recht te zetten en zaken bij te stellen. Hopelijk leveren we volgende week een goede prestatie en kunnen we nadien echt goed aan het seizoen beginnen."

Sébastien Dewaest is wel iets anders gewoon dan onderin te staan. "We hadden nog een goede reactie in de tweede helft met een grote wil, maar dan nog presteerde Eupen op een hoger niveau. Het is niet plezant om twee matchen na mekaar 4 doelpunten binnen te krijgen. Daar moeten we aan werken."

Groep met kwaliteiten

De centrale verdediger heeft het geloof in zijn nieuwe ploegmaats alvast nog niet verloren. "We hebben een groep met kwaliteiten. We hebben jonge spelers met potentieel, daar moeten we ook geduldig mee zijn. Ik hoop dat de rest van het seizoen rustiger zal zijn dan het begin."