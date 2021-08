Brys looft vechtlust OHL maar benoemt ook 'gigantisch probleem': "Cijfers nefast, als je 3 op 15 om de oren krijgt..."

Marc Brys heeft al vrolijkere tijden beleefd als trainer van OHL. Met een 3 op 15 heeft zijn ploeg de competitiestart gemist. Dat kan nu al wel gesteld worden. Brys ziet nog altijd wel enorme strijdlust bij zijn spelers, maar dat volstaat momenteel niet.

Marc Brys dacht dat er offensief wel wat mogelijk was voor OHL via de gretige Al-Tamari. "Het waren mooie duels tussen hem en N'Dri. Ik dacht dat Al-Tamari dat aan het winnen was, maar we scoren er niet uit. En dan slikken we wederom een doelpunt op een manier zoals we al vier doelpunten geslikt hebben. Dat hypothekeert onze wedstrijd."

Want dat had zijn gevolgen voor het verdere spelverloop. "Dan ga je overhaast achter de feiten aanlopen tegen een Eupen dat met heel snelle spelers slim schakelt. Na balverlies op onze rechterkant valt ook dat tweede doelpunt. We hebben de tweede helft aangevat met ons strijdershart, wetende dat het moeilijk ging zijn tegen een tegenstander die in zijn kwaliteiten kan spelen."

Strijdlust bewonderenswaardig

Er kwam misschien zelfs iets te veel emotie bij kijken. "Na het derde doelpunt was het heel veel afreageren op de scheidsrechter en te weinig focus leggen. De groep heeft getracht te blijven knokken. Dat is bewonderenswaardig."

Dat verandert uiteraard weinig aan de realiteit. "De pure cijfers zijn enorm nefast. Als je twee keer vier doelpunten en een 3 op 15 om de oren krijgt, kan ik me voorstellen dat dat aanzet tot nadenken. Al is dat misschien ook niet slim."

Vele uren werk in coaching

Ondanks een Henry die op vertrekken staat, kan OHL ook niet enkel wachten op versterking. Met de huidige spelersgroep moet al progressie geboekt worden. "Het moet allemaal een klein beetje beter. Vooral de coaching is gigantisch probleem. Daar werken we heel hard aan. Dat vergt veel uren en veel correcties. De spelers zijn enorm gedreven en hebben echt de wil, alleen is het resultaat er niet."