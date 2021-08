Man van de match zorgde voor groot contrast: dag en nacht verschil met gemis van Henry bij OHL

Een aanvaller leeft van doelpunten en een ploeg leeft soms ook van zijn aanvaller. OHL zonder Henry, dan verliest het al heel wat van zijn pluimen. Bij tegenstander Eupen daarentegen vond Prevljak zaterdag eindelijk de weg naar doel.

Sinds het begin van het seizoen ging Smail Prevljak verwoed op zoek naar zijn eerste doelpunt uit de competitie en naar het goede gevoel. De Bosniër was niet helemaal gelukkig, want voorlopig was hij nog niet tot scoren gekomen.

Dat veranderde zaterdagavond in Leuven, op de uitstekende grasmat aan Den Dreef. Op het halfuur toonde hij daar zijn torinstinct en opende hij de score. Ongetwijfeld een opluchting voor de aanvaller. Hij had zelfs een tweede treffer achter zijn naam kunnen krijgen. In de tweede helft caprioleerde een schot van hem langs Romo op de paal, waarna N'Dri het kon afmaken.

Geen spits zoals Prevljak bij Leuven

Er kwam ook een beetje geluk bij kijken, want het schot van Prevljak week nog af, maar hij wachtte toch weer het goede moment af om het gaatje te vinden en toonde dat hij een echte spits is. En zo'n spits, die missen ze bij OHL. Zonder Thomas Henry was er een groot gebrek aan aanwezigheid voorin en aan iemand die de acties af kon maken.

Gezien het grote verschil op de nummer 9 tussen de twee ploegen en vanwege zijn activitieit en de manier waarop hij de doorslag gaf, verkozen we Smail Prevljak tot man van de match.