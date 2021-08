KV Mechelen na tegentreffer in eerste seconden nog op en over Union en houdt zo Eupen en Club aan kop

Union kon bij winst in Mechelen alleen aan kop komen. Bij geelrood waren ze uiteraard zelf gebrand op de overwinning na drie nederlagen op rij. Het begon opnieuw dramatisch voor Malinwa met een snel doelpunt van Vanzeir, maar het zette de scheve situatie nog helemaal recht.

Vijf wijzigingen bij de thuisploeg, geen enkele bij de bezoekers: dat zei al iets over het seizoensbegin van beide teams. De huldiging van De Witte, de minuut stilte voor het overlijden van Berrier en de moeder van Mazzu: reeds voor de match was er best wat emotie. Liet Mechelen zich hierdoor het meest meeslepen? Het was alleszins niet wakker bij de aftrap, want na elf seconden scoorde Vanzeir tegen zijn ex-ploeg.

Mechelen zette de achterstand wel al snel recht. Moris tikte het licht afgeweken schot van Cuypers nog wel tegen de paal, maar dan was het leer wel degelijk achter de lijn. Neemt niet weg dat de bal wel beter rond ging bij Union en KV niet voor het eerst dit seizoen problemen had op het middenveld. Vrancken verloste De Souza nog voor het halfuur uit zijn lijden. Een belangrijke ingreep van de KVM-coach.

Nog een prima kans voor de bezoekers nadat Undav Peyre op de hielen zat: Vanzeir kreeg de bal niet voorbij Coucke. Het zou niet voor het laatst zijn dat Vanzeir net niet de 1-2 kon maken. Na een snelle inworp tikte Vanzeir de voorzet aan de tweede paal tegen de dwarsligger. Later zou Coucke met een dubbele redding in één fase opnieuw een tweede Brussels doelpunt verhinderen.

Ondertussen was de motor op offensief vlak bij KV Mechelen ook wel aangeslagen. Eerst stuitte Mrabti van kortbij op Moris. Shved deed de netten wel trillen: de Oekraïner stond alleen toen Schoofs de bal voor doel zwierde en duwde de 2-1 binnen. Een knappe slalom vlak hierna kon Shved dan weer net niet afronden.

Het was een leuke partij om volgen en er hingen zeker nog meer doelpunten in de lucht. Cuypers liet slim lopen en Storm knalde de voor Mechelen verlossende 3-1 in doel. Drie deugddoende punten voor Malinwa, dat zich zo tussen de mensen zet. Ook bij Eupen zullen ze het graag zien gebeuren, want dat staat door de nederlaag van Union aan de leiding na speeldag 5 met evenveel punten als Club Brugge.