Man van de match in #KVMUSG toont potentieel: "Goed voor hem dat hij dat twee weken na mekaar kan laten zien"

Met drie gemaakte doelpunten leefde de aanval van KVM weer op tegen Union. Onze man van de match is echter doelman Gaëtan Coucke, die met zijn reddingen KV er enkele keren voor behoedde een tweede keer op achterstand te komen.

Coucke moest zich binnen de vijftien seconden wel gewonnen geven nadat Vanzeir alleen voor hem opdook. In het vervolg van de match zou de doelman van KV Mechelen het uitstekend doen in situaties waarbij het één tegen één was.

Na 35 minuten bijvoorbeeld, toen Undav de bal bij Peyre wegtikte, in de voeten van Vanzeir. Die stond zo opnieuw oog in oog met Coucke, die het goed inschatte en met zijn voet redding kon brengen. Nog een belangrijk moment was er vlak na de 2-1 van Shved. Coucke stopte een botsend schot van Undav, maar daarmee was het gevaar nog niet geweken.

© photonews

Bij de herneming van Union acteerde Coucke opnieuw koelbloedig. Hij moest snel genoeg rechtkrabbelen na zijn vorige redding, las goed waar de bal ging komen en verrichte eens te meer een belangrijke redding. Vorige week hield hij Mechelen al lange tijd in de match op het veld van AA Gent. Deze keer heeft zijn goede prestatie ook echt iets opgeleverd.

© photonews

"Ik ben altijd tevreden als mijn spelers goed presteren. We hebben niet gewoon een dubbeltje gegooid toen we hem aan het begin van de competitie de voorkeur gaven onder de lat", is Wouter Vrancken helemaal overtuigd van het potentieel van Gaëtan Coucke. "Het is goed voor hem dat hij nu twee weken na mekaar kan laten zien dat hij een goede doelman is."

Het droomscenario voor KV Mechelen in doel is uiteraard dat de concurrentiestrijd tussen Coucke en Thoelen beiden beter maakt. "Ik hou er niet van om hen tegen mekaar uit te spelen. Ze hebben allebei andere kwaliteiten, we zijn tevreden dat we twee goede doelmannen hebben."