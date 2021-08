Vanzeir en Geraerts zagen Union kansen missen: "Wij de gevaarlijkste ploeg" en "Mechelen veert altijd recht"

Union heeft voor de tweede keer kennisgemaakt met een nederlaag in 1A. In Mechelen scoorde Vanzeir nochtans al snel de 0-1 en kende Union lang goede periodes. Meerdere Brusselse doelpunten bleven uit en de match kantelde in het voordeel van de thuisploeg.

"We waren niet efficiënt genoeg", was de heldere analyse van Dante Vanzeir. "Dat is een werkpunt voor ons. Doelpunten maken is mijn taak, kansen missen doet altijd pijn. Mechelen heeft de match gewonnen op duels en tweede ballen."

Voetballend lang beter

Ondanks zijn vroeg doelpunt werd het dan toch nog een ongelukkige wedstrijd voor Vanzeir en zijn ploegmaats. "Het is niet altijd de beste ploeg die wint. Ik denk dat we puur voetballend in de meeste delen van de match de betere ploeg waren. Op het moment dat zij de 2-1 maken, verandert de match een beetje. We kunnen zeggen dat wij de gevaarlijkste ploeg waren en Mechelen de meest efficiënte."

Assistent-trainer Karel Geraerts deelde zijn mening grotendeels, al had hij ook wel complimenten in huis voor de tegenstander. "Zij veren altijd recht, ze zijn mentaal enorm sterk", loofde Geraerts de Maneblussers. "Op vlak van enthousiasme legden we het de laatste dertig minuten af tegen een gretig KV Mechelen."

Laatste halfuur telt ook

In de zones van de waarheid werd zoals steeds het verschil gemaakt. "De efficiëntie ontbrak. Na 50-55 minuten verdienen wij de overwinning. Het laatste halfuur telt natuurlijk ook mee. In die periode behaalden ze bij Mechelen de overwinning waar ze voor gevochten hebben. Ze verdienen dat."