Nikola Storm en KV Mechelen laten zien dat ze er nog staan: "Mooie avond, we hebben enorm veel mentaliteit getoond"

KV Mechelen weigerde verder af te glijden en de competitiestart helemaal te missen. Ook Nikola Storm had nood aan een bevrijdende prestatie en die kwam er ook. Storm maakte de 3-1 tegen Union en stelde zo de Mechelse overwinning veilig.

"We hebben enorm veel mentaliteit getoond", merkte Storm op na de wedstrijd tegen de promovendus. "Na de 0-1 hadden we het even moeilijk, maar we zijn er doorgekomen. We maakten ook vrij snel de 1-1. Je voelde dat de wil heel groot was. Dat heeft ook het verschil gemaakt."

Ontlading altijd groot

Pas toen Storm die verlossende treffer scoorde, was KV Mechelen helemaal zeker van de drie punten. "De ontlading is altijd groot als je scoort, zeker als het een beetje beslissend is. Ik had het zelf de vorige matchen ook moeilijk door een moeilijke voorbereiding. Ook voor mezelf doet dit deugd."

Hoe belangrijk was het voor KV Mechelen om deze wedstrijd naar zich toe te trekken? "We zijn nog vroeg in het seizoen. We weten dat we kunnen voetballen. Vorig seizoen hebben we in de mindere momenten ook de focus gehouden."

Thuispubliek speelt grote rol

Het was ook niet langer een wedstrijd met slechts beperkt publiek. De thuisaanhang was er weer helemaal. "Sowieso speelt dat een grote rol. Dat voel je aan alles. Als je een beetje druk zet, staan de supporters er meteen achter. Als je dan de wedstrijd ook nog eens winnend kunt afsluiten... De mensen zijn tevreden, wij zijn tevreden. Het is een mooie avond."