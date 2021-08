🎥 Recidivist Dante Vanzeir scoort alweer in de openingsseconden

Zondag vloog Union op het veld van KV Mechelen uit de startblokken. Na enkele luttele seconden liet Dante Vanzeir de netten tegen zijn ex-club al trillen. Daarmee scoorde hij het snelste doelpunt van het nieuwe seizoen. Uiteindelijk verloor de promovendus met 3-1.

De 23-jarige aanvaller kwam in de openingsfase oog in oog met Gaetan Coucke. Hij passeerde de Mechelse doelman en schonk Union al na 13 seconden de voorsprong. Deze treffer is meteen het snelste doelpunt van dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Het snelste doelpunt ooit in 1A staat nog steeds op de naam van Victor Oshimen (Napoli). De Nigeriaanse aanvaller zette Sporting Charleroi na negen seconden op voorsprong tegen Antwerp.

Dante Vanzeir liet zich eerder al eens opmerken met een vroeg doelpunt. Vorig seizoen scoorde hij namelijk het snelste doelpunt ooit in het Belgisch profvoetbal. Op bezoek bij Deinze vond hij al na amper zes seconden de weg naar het doel.