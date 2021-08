Mazzù coachte wedstrijd na overlijden van zijn moeder: "Hij is een vriend voor de spelers, iedereen houdt van Felice"

In de dagen voorafgaand aan de wedstrijd in Mechelen kreeg Felice Mazzù met persoonlijk leed te maken: zijn moeder is overleden. Zijn spelers speelden dan ook in grote mate voor hem. Heel Union leeft enorm mee met zijn trainer.

Voor aanvang van de wedstrijd droegen de Union-spelers een wit shirt met daarop in zwarte letters de tekst 'courage coach'. De minuut stilte werd door alle spelers en stafleden beleefd in een cirkel aan de dug-out. Een beklijvend moment.

"Zoals iedereen weet is Felice persoon met veel warmte en veel emoties", zegt assistent Karel Geraerts over de T1 van Union. "Hij wordt kwaad op spelers, hij leeft mee met spelers. Dit is een grote klap voor iedereen binnen de club. Iedereen houdt van Felice. Hij is toch naar de club gekomen om te laten zien dat hij er is voor ons. Ook al is hij heel triest, dat is normaal. Het maakt helaas deel uit van het leven. De laatste dagen waren heel triest."

Het was een zeer emotionele week

"Het was een zeer emotionele week", bevestigde ook Dante Vanzeir. "We hebben de wedstrijd aangevat met enorm vele mentaliteit en met veel respect voor de coach. We zijn er allemaal voor hem. Iedereen weet dat hij een vriend is voor de spelersgroep."