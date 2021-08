Club Brugge bibbert nog in het slot maar boekt wel eerste thuiszege tegen Beerschot in duel met 2 rode kaarten

Club Brugge is er in geslaagd om zijn eerste zege te boeken in het eigen Jan Breydelstadion dit seizoen. Wat eerst leek op een eenvoudige thuisoverwinning, werd nog een dubbeltje op zijn kant voor de landskampioen. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Club.

Club freewheelend

Het publiek in het Jan Breydel-stadion was duidelijk klaar voor een leuke voetbalzondag en ze hebben niet lang moeten wachten op het eerste doelgevaar. Een corner van Vormer na 4 minuten komt op het hoofd van Balanta aan de eerste paal en Vanhamel kan enkel toekijken hoe de bal in doel verdwijnt.

Club leek te berusten in de vroege voorsprong en Beerschot was onmondig om te reageren. Maar elke kans leek wel in doel te verdwijnen. Lang stuurde De Ketelaere het straatje in en die omspeelde fraai Vanhamel om de 2-0 in doel te werken.

Het was de vraag hoe Beerschot zou reageren op de dubbele achterstand en Club besloot een handje te helpen. Dom mocht van aan de middellijn oprukken met de bal aan de voet en besluit te trappen. Zijn zondagsschot vanop zo'n 25 meter verdwijnt enig mooi in de bovenhoek. Het eerste doelgevaar van Beerschot resulteerde zo meteen in een doelpunt.

Vlak voor rust pakte Frédéric Frans nog zijn tweede, domme, gele kaart voor een te vermijden fout. Alsof het nog niet moeilijk genoeg zou worden voor Beerschot in de tweede helft, mochten ze het met z'n tienen doen.

Persyn

Club wou zijn schaapjes snel op het droge hebben en ging in de tweede helft uitdrukkelijk op zoek naar een derde doelpunt. Vanhamel bracht eerst nog redding op een poging van Lang, maar op een vluchtschot van Persyn had de goalie geen verhaal. De bal verdween tegen 130 kilometer per uur tegen de touwen.

Het tempo zakte wat weg maar opnieuw laat Club haar tegenstander opnieuw in de wedstrijd komen. Nsoki kwam te laat op Soumaré en mocht ook gaan douchen na zijn (terechte) tweede gele kaart. De daaropvolgende vrije trap werd door Holzhauser in de eerste zone neergelegd waar Van den Bergh de aansluitingstreffer in doel werkte.

Maes bracht met Suzuki, Shankland en Sanyang nog genoeg aanvallende impulsen op het veld om een puntje uit de brand te slepen maar het lukte Beerschot niet om nog langszij te komen. Club Brugge pakt voor de eerste keer de drie punten in eigen stadion dit seizoen en springt zo samen met Eupen naar de leiding.