Lang en De Ketelaere gouden combinatie bij Club Brugge: "Je hebt de intelligentie of je hebt ze niet"

Vorig seizoen leek Bas Dost de missing link te zijn in de voorhoede bij Club Brugge. Maar de tandem De Ketelaere-Lang lijkt nog straffer te zijn.

De Ketelaere en Lang zijn samen goed voor 4 doelpunten en 6 assists, vaak zijn die assists ook voor elkaar. Zo gaf Noa Lang de assist voor De Ketelaere bij de 2-0 voor Club Brugge. De youngster maakte het keurig af door Vanhamel te omspelen en de bal in het lege doel te leggen.

Voor Noa Lang was het de eerste keer dat hij in een vol Jan Breydel speelde, iets waar de dribbelaar alleen maar blij om is. "Ik houd ervan om voor publiek te spelen. Ze mogen luid zijn en ik geef ze ook graag iets terug", klinkt het bij Noa Lang voor de microfoon van Eleven.

Lang gaf dit seizoen dus al zijn 4e assist van het seizoen maar heeft naar eigen zeggen zin in meer. "Het kan beter hoor, het was er vandaag maar eentje", knipoogt hij.

"Waarom het met Charles zo goed klikt? Voetbal zoekt voetbal, je hebt de intelligentie of je hebt ze niet. Het klikt en we hoeven zelfs niet veel met elkaar te praten omdat het zo goed klikt", is hij lovend over zijn spitsbroer.