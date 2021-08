Tibo Persyn maakt droomdebuut in vol Jan Breydel: "Was helemaal aan het trillen"

Door de blessure van Mbamba en de schorsing van Sobol koos Philippe Clement ervoor om Tibo Persyn te laten starten tegen Beerschot en het werd een droomdebuut voor de Inter-huurling.

In de eerste helft kwam Persyn er maar lastig door, dat gaf de youngster zelf ook ridderlijk toe na de wedstrijd. "Ik was in het begin wat geïntimideerd door het publiek, hier droom ik al van als klein jongetje. Ik voelde de druk en alle ogen op me", geeft hij toe. Persyn genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge voor hij naar Inter trok.

"Tijdens de rust hebben de ploeggenoten me opgepept, ze hebben echt enorm geholpen", gaat hij verder.

"Hartje voor mijn vriendin"

Ook Clement merkte op dat het nog niet van een leien dakje liep voor Persyn. "In de eerste helft zagen we dat onze flanken nog wat automatismen misten. Op training laat hij veel meer zien dan dit en ken ik wel andere jongens die een moeilijker debuut kenden in een vol Jan Breydel", aldus de coach.

In de tweede helft kon het echter niet beter gaan voor Persyn. De wingback trapte een afvallende bal enig mooi in doel met een volley. "Bij dat doelpunt was ik helemaal aan het trillen. Ik dacht bij mezelf om gewoon te trappen en hij ging mooi binnen. Dat hartje? Dat was voor mijn vriendin", besluit hij met een glimlach.