🎥 Niemand lijkt te twijfelen aan welke kleur kaart Ricca had moeten krijgen

Federico Ricca kwam tijdens het duel tussen Club Brugge en Beerschot goed weg met een gele kaart na een fout op Soumaré.

De Uruguyaan van Club Brugge kreeg geel en de VAR besloot dat dit voldoende was. Veel kijkers waren het daar niet mee eens als je de reacties op sociale media leest.

Maar ook de commentatoren van de match zouden rood gegeven hebben. "Voor mij is dit rood, dit is niet gewoon op de voet gaan staan. Ik vind het straf dat ze hem laten verder spelen. Tegenwoordig mag dit dus", zei Wesley Sonck op Eleven Sports.

“Medium intensiteit, studs vooruit en hiel van de grond”, zegt oud-scheidsrechter en videoref Tim Pots bij HLN. “Dit had rood mogen zijn. En direct rood zelfs, want de integriteit van de speler kwam in het gedrang. De VAR zal niet zijn tussen gekomen, omdat het been niet gestrekt was, waardoor de impact minder groot is. Ik had liever een VAR-tussenkomst gezien voor wat we noemen ernstig gemeen spel.”