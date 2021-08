Dom en Vanhamel merken beterschap, maar: "Zijn op dit moment onze eigen grootste tegenstander"

Een wereldgoal van Joren Dom volstond niet om een puntje mee te graaien op Jan Breydel voor Beerschot.

"Het was niet slecht, maar moeten nu ook resultaat halen"

Ondanks dat Club Brugge alles onder controle had tot de rode kaart van Nsoki, werd het nog bibberen tot de laatste seconde op Jan Breydel. Ook Beerschot-spelers Joren Dom en Mike Vanhamel hadden het gevoel dat ze meer konden rapen.

"We hebben heel de wedstrijd meegevoetbald en de kansen gehad om meer te scoren. Die momenten moet je nemen, zeker in Brugge. Ik vond ons zeker niet kansloos vandaag", opent Joren Dom op de persconferentie. "Die goal? Misschien zit er wel een Puskas-award in", lacht hij. "Qua setting misschien wel mooiste doelpunt uit mijn carriére."

"We hebben lang met 10 gestaan tegen 11, we gaven toen helemaal niet veell kansen weg maar moeten wel lessen trekken uit de tegendoelpunten. We hebben in de eerste 5 wedstrijden al wat lastige wedstrijden gehad en volgende week komt er met Charleroi nog een lastige aan, maar er zit meer in. We moeten nu misschien wat meer op resultaat spelen", vindt hij.

Ook doelman Mike Vanhamel treedt hem bij in die mening. "We hebben de kwaliteiten om elke ploeg pijn te doen maar zijn op dit moment onze eigen grootste tegenstander. We kunnen elke wedstrijd winnen en ook vandaag zat er meer in", aldus de goalie.

"We spelen in een bomvol stadion tegen een ploeg die in vorm is, maar waren toch de evenknie. Vandaag zagen we opnieuw een zeer goede Holzhauser. We moeten nog scherper zijn in de 16 vanaf nu", besluit Vanhamel.