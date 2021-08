Club Brugge komt met 11 op 15 mee aan de leiding, maar: "Wij zijn Club Brugge en willen elke wedstrijd winnen"

Na gelijke spelen tegen Eupen en Cercle Brugge is het Club Brugge toch gelukt om de eerste zege in het eigen stadion te boeken dit seizoen. Dat de supporters opnieuw talrijk aanwezig waren, was misschien wel de missing link.

Tegen Eupen en Cercle Brugge werd een voorsprong telkens verspeeld en moest Club tevreden zijn met een punt. Tegen Beerschot leek blauw-zwart ook lang zijn schaapjes op het droge te hebben maar een rode kaart en aansluitingstreffer in de 75e minuut deden Jan Breydel toch nog bibberen. "We moeten meer op zoek gaan naar het vierde doelpunt", vindt Charles De Ketelaere. "Bij 3-1 kan het altijd gebeuren dat ze scoren op een vrije trap, zeker met die kwaliteiten van Holzhauser. Net zoals vorige week pakken we ook weer een vermijdbare rode kaart", meent de youngster. © photonews De Ketelaere begon in de spits bij Club Brugge en was ook goed voor het tweede doelpunt van de avond voor Club Brugge. "Het was een goede bal van Noa en ik omspeel de doelman. Zulke kansen 1 op 1 met de doelman moeten er altijd in", aldus De Ketelaere. En De Ketelaere bewees nog maar eens zijn polyvalentie door na de rode kaart van Nsoki en de inbreng van Dost als linksachter te fungeren voor Club. Na (onnodig) veel bloed, zweet en tranen pakte Club dan toch de eerste thuiszege van het seizoen en springt het met 11 op 15 samen met Eupen naar de leiding. "De eerste thuiszege meteen met de supporters erbij, dat is heel belangrijk. Maar wij zijn Club Brugge en willen elke wedstrijd winnen. Niet ontevreden met 11 op 15 maar moeten elke wedstrijd willen winnen", besluit hij strijdvaardig. .