Peter Maes ziet ploeg strijdend ten onder gaan: "Hebben laten zien dat we kunnen wedijveren met Club"

Beerschot maakte dan wel 2 punten op Jan Breydel, ze blijven opnieuw met 0 punten achter en dat al voor de 4e keer in 5 wedstrijden dit seizoen. Peter Maes ziet wel beterschap bij zijn troepen.

Al na 4 minuten kwam Beerschot op achterstand bij de eerste corner voor Club Brugge. "We beginnen eigenlijk meteen met een achterstand aan de wedstrijd. Maar ik had het gevoel dat we op geen enkel moment overlopen werden. We kwamen soms goed onder de druk uit", analyseerde Maes.

"Ricca moet rood krijgen"

Beerschot en Club Brugge eindigden beide de partij met z'n tienen maar de thuisploeg had evengoed al in de eerste helft met een mannetje minder kunnen staan vindt trainer van Beerschot. "Dat was echt een sleutelmoment want volgens mij moet Ricca daar rood krijgen. Uiteindelijk valt de rode kaart eerst bij ons maar ook dan krijgen we met z'n tienen kansen om nog gelijk te komen."

🟨 | Federico Ricca krijgt een gele kaart voor deze tackle. De juiste beslissing? 🧐 #CLUBEE pic.twitter.com/eZEc4gCeIw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 22, 2021

"In het laatste kwartier vallen ze ook met 10 en wordt het nog spannend in het slot maar blijven we wel met 10 punten achter. Al heb ik wel onthouden dat we, en zeker op fysiek vlak, kunnen wedijveren met ploegen zoals Club Brugge", besluit Maes op de persconferentie.