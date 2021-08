Jelle Vossen zorgt voor een puntje in spektakelrijke Zulte Waregem - Charleroi

Zulte Waregem en Charleroi openden op zondagnamiddag de voetbaldag in de Jupiler Pro League. Een topmatch werd het niet, maar er was genoeg spektakel om de kijker een hele wedstrijd te plezier.

Op 27 augustus is er in het stadion van Zulte Waregem de Nacht van de Humor, met onder meer David Galle, Bart Cannaerts en Raf Coppens. Of dat uw soort van moppen zijn? Dat weten we niet, want over smaak en kleur valt zelden te twisten.

Comedy Capers

Zondag 22 augustus was het in ieder geval geen Dag van de Humor voor Francky Dury of de supporters van Zulte Waregem. Daarvoor was wat Essevee op de mat bracht te slordig en te traag. De gevaarlijkste speler van de thuisploeg (Dompé) was geblesseerd en vervangen door De Neve, maar die kon - net als de rest van het team - voor weinig gevaar zorgen.

De steriliteit was bijwijlen enorm en Charleroi had vroeg in de wedstrijd met Zaroury (onderkant lat) en Tchatchoua (op Bostyn) al een paar keer een verwittiging uitgedeeld, maar uiteindelijk kreeg het de 0-1 in cadeauverpakking na een slechte terugspeelbal van Sormo op Bostyn.

Anass Zaroury speelde tot enkele jaren geleden nog bij de jeugd van Zulte Waregem en toonde zich aan De Gaverbeek bijwijlen de spelmaker die Essevee al een tijdje lijkt te ontberen. Dankzij Vossen gingen we wel met 1-1 rusten: hij tikte een voorzet van Vigen van dichtbij tegen de touwen.

De streken van een Vos

Na de koffie kwamen de bezoekers via Nicholson echter snel opnieuw op voorsprong, opnieuw na toch niet al te doortastend verdedigen bij de thuisploeg. De zoektocht naar een nieuwe gelijkmaker met onder meer Fadera, Srarfi en Berahino ook tussen de lijnen leverde weinig op.

Bedia had er altijd 1-3 van moeten maken, maar was te onbesuisd. Morioka vond de lat op zijn weg en zo hielden de Zebra's het eigenlijk spannender dan nodig. Vossen profiteerde, door een kwartier voor tijd op een hoekschop van dichtbij gelijk te maken.

Plots geloofde Zulte Waregem zelfs nog in meer. Het verhoogde de druk en Jelle Vossen kwam nog dicht bij zijn hattrick. Aan de score veranderde er echter niets meer. Vermoedelijk kan achteraf bekeken niemand echt lachen om het gelijkspel, want veel schieten ze daar niet mee op.